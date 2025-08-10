Investigan un posible femicidio en Neuquén: hallaron sin vida a una joven policía en Melipal

Una joven de aproximadamente 25 años fue hallada sin vida este domingo en una vivienda del sector Gastronómico del barrio Melipal, en el oeste de la ciudad de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal investiga el hecho como un posible femicidio, y ya hay una persona detenida en el marco de la causa.

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, según fuentes policiales. Vecinos alertaron haber escuchado gritos, golpes y ruidos provenientes del domicilio, lo que llamó su atención. Sin embargo, fue recién hacia el mediodía del domingo que personal policial ingresó al lugar, tras un requerimiento de la Comisaría Nº 3, al advertirse que la víctima no se había presentado a cumplir con su servicio.

De manera oficial, el Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que la mujer encontrada sin vida era una agente de la Policía provincial. Una comisión se hizo presente en el domicilio y confirmó el fallecimiento, dando intervención inmediata a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

En el marco de las primeras diligencias, la pareja de la víctima fue demorada y quedó alojada en la Comisaría Nº 21, a disposición de la Justicia. La fiscal a cargo de la causa dispuso las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer las circunstancias del hecho, que por el momento permanece en investigación.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la causa de muerte ni sobre posibles antecedentes de violencia. Se espera que en las próximas horas la fiscalía brinde información ampliada en base a las pericias del Gabinete de Criminalística y las declaraciones de testigos.