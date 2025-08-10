Una agente de la Policía de Neuquén fue hallada muerta en su domicilio de barrio Melipal, este domingo. La víctima fue identificada como Vázquez Deyanira Aylen, de 30 años, quien prestaba servicio en la Comisaría 3ra. de la ciudad capital.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado sobre una cama, tapado hasta el cuello, sosteniendo un arma de fuego en su mano derecha, con el dedo índice sobre el gatillo. No se observó a simple vista el lugar de la lesión, y se aguarda el informe forense para determinar la causa de muerte. La escena presentaba desorden, una ventana dañada y restos de un vaso roto en el piso, lo que refuerza la hipótesis de una situación violenta previa.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dictada por la fiscal de turno, Dra. Inaudi, que permitió el ingreso de personal de Criminalística para realizar una inspección ocular. Durante el operativo también se relevaron dos cámaras de seguridad cercanas y se tomó testimonio a vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos similares a una pelea alrededor de las 6 de la mañana.

Poco después, personal de la Comisaría 21 procedió a la aprehensión del novio de la víctima, identificado como Estrada Franco Nicolás, de 26 años, quien se presentó en el domicilio con lesiones visibles en el rostro. Fue trasladado preventivamente a la comisaría, y quedó a disposición de la Justicia.

De las primeras entrevistas surgió que la agente había salido esa madrugada a un boliche con compañeros de trabajo y que, al regresar, habría tenido una discusión con su pareja. Cerca de las 9 de la mañana, Alexander Vázquez, hermano de la víctima, llegó al domicilio y se encontró con Estrada, quien le dijo que su hermana “estaba re sacada” y le entregó el arma reglamentaria, pidiéndole que la descargara. Poco después, Alexander indicó que su hermana le pidió nuevamente el arma porque debía irse a trabajar. Preocupado por el clima tenso, decidió retirarse del lugar junto a una amiga. Horas más tarde, fue notificado de la tragedia por amigos, quienes lo alertaron sobre el desenlace.

El caso generó conmoción en la fuerza policial y es investigado por la fiscalía como muerte dudosa en contexto de violencia de género. Hasta el momento, la pareja de la víctima permanece aprehendida y se esperan los resultados de la autopsia para avanzar con la imputación correspondiente.