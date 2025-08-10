Apareció un joven muerto en un departamento de Viedma, hay un detenido

Encontraron a un joven muerto por la noche en un departamento del barrio San Martín, en Viedma. La noticia generó un fuerte movimiento en la zona, donde la policía tuvo que cortar la calle Gasquet mientras realizaban un allanamiento en el edificio. Por el caso, detuvieron a una persona que sería el ocupante del departamento donde apareció el cuerpo, aunque por ahora no está claro qué papel tuvo en lo ocurrido.

Según fuentes cercanas a la investigación, la persona demorada fue encontrada en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento comenzó alrededor de las 20 horas y se extendió durante varias horas mientras se avanzaba en el esclarecimiento del hecho. El operativo estuvo bajo la supervisión del juez de Garantías, Carlos Dvorzak, y la fiscal en turno, Mariana Giamonna.

Por ahora, el cuerpo no fue revisado por el médico forense, por lo que se desconoce la causa exacta de la muerte y tampoco se confirmó la identidad formal del joven fallecido. El despliegue en la zona fue importante: con presencia de motoristas y personal policial, para asegurar el perímetro y permitir que la investigación se desarrolle con tranquilidad.

En paralelo, en Viedma sigue la preocupación por otro joven desaparecido desde hace casi cuatro días, Gerardo Romero. Su familia busca respuestas y espera que las autoridades puedan dar con él pronto. Hasta el momento, no hay datos que vinculen este caso con la muerte encontrada en el departamento del barrio San Martín.