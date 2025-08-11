¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
UN GRAN SUSTO

Desmienten audio viral sobre supuesto escape de amoníaco en Allen

La grabación se viralizó en redes y generó preocupación entre vecinos. Desde Defensa Civil confirmaron que no hubo ningún incidente químico ni evacuaciones, y pidieron evitar la difusión de mensajes no verificados

Por Fabian Rossi
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 07:56
Desde Defensa Civil hicieron una inspección por la empresa y no detectaron ninguna fuga quimica

Un audio que circuló este domingo por la tarde generó alarma en Allen, al advertir sobre una supuesta explosión y escape de amoníaco en la planta de la empresa Dole. El mensaje, que se difundió por redes sociales y servicios de mensajería, mencionaba incluso la evacuación de barrios cercanos como 72 Viviendas, 150 Viviendas, Isla Malvinas y Vidriera. Sin embargo, desde Defensa Civil Allen Río Negro confirmaron que no existe ningún riesgo para la población.

Tras la circulación del mensaje, personal de seguridad y emergencias recorrió el predio de la empresa y no encontraron evidencia de explosión, fuga química ni situación de emergencia. En una comunicación oficial las autoridades señalaron que “se verificó cada sector involucrado en el audio y no se hallaron indicios de ningún incidente”. La información fue ratificada por fuentes municipales y por el área de Protección Civil, que descartaron cualquier tipo de incidente en la planta.

Personal de emergencias y de seguridad recorrió todo el predio de la empresa Dole

El audio, que contenía afirmaciones alarmantes y sin sustento, generó preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona. Algunos comercios incluso cerraron preventivamente ante el temor de una emergencia química. Desde Defensa Civil indicaron que todo apunta a una “broma de mal gusto o información malintencionada”, y pidieron a la comunidad actuar con responsabilidad ante este tipo de contenidos. “Queremos llevar tranquilidad a la población”, expresaron en el parte oficial.

Las autoridades remarcaron que la difusión de mensajes no verificados puede generar pánico innecesario y entorpecer el accionar de los servicios de emergencia. En este caso, se activaron protocolos de verificación que demandaron recursos humanos y logísticos, sin que existiera una situación real de riesgo. Se recordó a la población que ante cualquier duda o emergencia deben comunicarse con los canales oficiales, como Defensa Civil, Bomberos o el 911, y evitar replicar audios sin fuente confiable.

 

 

 

