Lorena Villaverde embargada por venta irregular de terrenos: su entorno denuncia uso político de la causa

Después de que se conociera el embargo preventivo por 50 millones de pesos ordenado sobre las cuentas y bienes de la diputada libertaria Lorena Villaverde, su entorno salió a dar su versión y responsabilizó al contesxto político y hasta al propio gobernador Alberto Weretilneck y los medios periodísticos afines a su gobierno. Aunque pretenden discimularlo, las causas judiciales por la venta de terrenos irregulares en el loteo Tajamar de Las Grutas, afectan directamente la imagen de quien encabezará la lista de senadores de La Libertad Avanza en Río Negro.

Si bien no emitió ninguna comunicación al respecto, el conflicto judicial no es una sorpresa para la diputada libertaria, ya que este proceso en particular se trata de un expediente abierto hace más de un año. Aseguran que la diputada y su equipo legal, junto con los responsables de su inmobiliaria, están trabajando para resolverlo siempre dentro del marco de la ley. “Este no es un problema político ni administrativo; es un tema estrictamente entre privados”, recalcaron. Como si la que cumple funciones en el Congreso y la empresaria se trataran de dos personas diferentes.

El reclamo que llegó a la Justicia fue presentado por tres compradores que adquirieron lotes en “Tajamar” de buena fe y ahora reclaman daños patrimoniales, morales, punitivos y lucro cesante. La demanda total supera los 98 millones de pesos y tramita en el Juzgado Civil de San Antonio Oeste bajo la carátula SA-00223-C-2024 "Larreguy, Martín Nicolás; Cabral, Hugo Maximiliano; y González, Hugo Iván C/Villaverde, María Lorena S/ Daños y Perjuicios". En respuesta, la jueza Karina Kozaczuk dictó el embargo preventivo sobre cuentas bancarias y bienes de Villaverde por un monto provisional de 50 millones, para asegurar una posible futura indemnización.

Sin embargo, desde el círculo íntimo de la diputada insisten en que esta situación está siendo aprovechada por algunos demandantes con intereses políticos. Explican que, a diferencia de los tres compradores que decidieron llevar el caso adelante, varias otras personas perjudicadas por los terrenos en un sector que no contaba con habilitación municipal, que también reclamaron en el pasado ya firmaron acuerdos extrajudiciales con Villaverde, cerrando esas causas fuera de los tribunales. “Hay quienes están usando la coyuntura electoral para no aceptar las propuestas que ya se hicieron y que otros aceptaron sin problema”, afirmaron.

El loteo realizado por la inmobiliaria de Lorena Villaverde no tiene autorización municipal

No es la primera vez que Lorena Villaverde se encuentra involucrada en causas similares. En al menos dos oportunidades anteriores vinculadas a la venta irregular de terrenos, optó por negociar arreglos económicos extrajudiciales para suspender juicios y evitar sentencias judiciales que podían complicar aún más su imagen pública. Sin embargo, la diferencia ahora es que algunos de los demandantes decidieron avanzar con la vía judicial, lo que derivó en la medida cautelar del embargo.

Hay algo más grave que no se tiene en cuenta, es que el municipio de San Antonio Oeste nunca habilitó esa zona de Las Grutas para realizar el loteo y Villaverde los vendía en su inmobiliaria cuando era concejal de esa ciudad y hasta intentó ser intendenta de la localidad por el partido Primero Río Negro. No desconocía de las limitaciones que tenían esas tierras y hasta podría haber utilizado su cargo para intentar beneficiar su emprendimiento inmobiliario.

Por el momento, Villaverde no brindó declaraciones públicas ni sobre el embargo ni sobre la denuncia. Su silencio genera expectativa, pero desde su entorno confían en que la situación se resolverá por canales legales, sin afectar su actividad legislativa ni su carrera política. Recordaron que la diputada mantiene firme su compromiso con la alianza La Libertad Avanza, que la posiciona como cabeza de lista para el Senado en Río Negro.

Este episodio judicial ocurre en plena campaña electoral y vuelve a poner en el centro del debate la figura de Villaverde, que enfrenta una dura batalla en las encuestas y que ahora tendrá que lidiar con esta denuncia que sus adversarios políticos no dudan en explotar para desgastarla.