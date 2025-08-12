Cómo están los 15 pasajeros del colectivo que volcó cuando bajaba del cerro Catedral

Un colectivo de la empresa Mi Bus protagonizó un accidente esta tarde en la ruta Carlos Bustos, justo entre la ruta vieja hacia el Cerro Catedral y la rotonda Virgen de las Nieves. El vehículo transportaba a 15 pasajeros y el conductor cuando, al parecer por una descompensación de este último, el micro despistó y quedó fuera de la calzada.

Aunque el vehículo era nuevo, patentado en 2024, la maniobra terminó con varios pasajeros con golpes y escoriaciones. Seis de ellos, incluido el chofer, fueron derivados en ambulancias, tanto públicas como privadas, a distintos centros asistenciales de Bariloche para recibir atención. El resto de los pasajeros fue llevado en otra unidad de Mi Bus para controles médicos preventivos.

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y bomberos de Melipal y Ruca Cura evitó que la situación se agravara. Protección Civil y la Comisaría 27 trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y cortar el tránsito, asegurando el paso de ambulancias y personal médico.

Según fuentes oficiales, todos los pasajeros lograron salir por sus propios medios del micro y, en principio, ninguno presenta heridas de gravedad. Sin embargo, el susto y el impacto del accidente causaron preocupación en la comunidad y generaron demoras en el tránsito de acceso al centro invernal.

Personal de seguridad y bomberos trabajaron rápido para asistir a los pasajeros y cortar el tránsito en la zona.

Las autoridades continúan investigando el estado de salud del conductor y las causas precisas del despiste. Según el gerente de la compañía Juan Pablo Follonier el chofer que protagonizó el vuelco en la ruta Carlos Bustos, cuando regresaba del cerro Catedral, se descompensó y perdió el conocimiento.