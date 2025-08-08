Tres personas resultaron heridas tras un choque en Avenida Argentina en Cinco Saltos

Un fuerte choque vehicular se registró esta madrugada en Cinco Saltos, cuando dos autos colisionaron en la intersección de Avenida Argentina y calle Rivadavia, provocando el vuelco de uno de los vehículos involucrados. El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la mañana y generó una rápida intervención de personal policial, agentes de tránsito municipal y equipos de salud. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde recibieron curaciones y posteriormente fueron dadas de alta.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el choque fue de tipo semi frontal. Uno de los vehículos terminó volcado sobre la calzada, lo que obligó a cortar parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. La Comisaría 7ma de Cinco Saltos tomó intervención en el hecho, junto al área de Tránsito de la Municipalidad y personal médico que asistió a los ocupantes de ambos rodados.

Los heridos fueron atendidos en el lugar y luego derivados al hospital, donde se les realizaron estudios de rutina. Fuentes sanitarias confirmaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que fueron dados de alta tras recibir curaciones. El operativo se desarrolló con normalidad y permitió despejar la zona en menos de una hora.

Las autoridades no informaron aún si hubo consumo de alcohol o exceso de velocidad, aunque se iniciaron actuaciones para determinar las causas del siniestro. Desde el área de Tránsito se recordó la importancia de circular con precaución, especialmente en horarios nocturnos y zonas de baja visibilidad. También se reiteró el llamado a respetar las normas de seguridad vial, como el uso del cinturón, la velocidad permitida y la atención al entorno. La investigación del choque en Cinco Saltos continúa en manos de la Policía, que deberá determinar responsabilidades y evaluar si corresponde aplicar sanciones administrativas o judiciales.