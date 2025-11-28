En un acto celebrado en el Palacio Basavilbaso, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, reconocido como el principal centro oncológico de Argentina, anunció la designación de Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo como sus nuevos padrinos. La ceremonia reunió a autoridades, referentes culturales y figuras del espectáculo, marcando el inicio de una etapa renovadora para la institución.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, presente en el evento, resaltó la relevancia del Instituto dentro del sistema universitario y sanitario: “El Instituto Roffo cumple con tres roles fundamentales que son la asistencia, la investigación y la extensión. Me pone muy contento la suma de tantas voluntades hoy. Sin duda esto es también un orgullo UBA”, afirmó.

Palabras de los padrinos

Mariana Fabbiani, al asumir su rol de madrina, expresó su compromiso con la causa: “Es un orgullo poder ayudar y acompañar desde el lugar que se pueda para hacer visible la necesidad. Así que cuenten conmigo para lo que haga falta y ahí estaremos en abril siendo parte del evento benéfico para el Instituto Roffo”.

Por su parte, Guillermo Lobo destacó la excelencia científica del instituto y su prestigio a nivel internacional: “Varias veces me tocó cubrir Congresos internacionales y recuerdo con gran orgullo cada vez que en una exposición para mil o dos mil personas se menciona a un orador del Instituto Roffo. Eso habla de la excelencia de esta institución y su reconocimiento en el mundo”.

La designación de los padrinos coincide con la preparación de la Gala benéfica que tendrá lugar en abril, cuyo objetivo es recaudar fondos para ampliar y mejorar los servicios del Instituto. Esta iniciativa busca fortalecer la calidad académica y la atención sanitaria que ofrece el centro.

Fabbiani y Lobo, padrinos del Instituto Roffo

El Instituto Ángel H. Roffo es un referente en Latinoamérica, siendo el primer centro especializado en diagnóstico y tratamiento del cáncer en la región. Actualmente, atiende a 110.000 personas por año con patologías oncológicas y genera cerca de 200 historias clínicas mensuales. Cuenta con tecnología avanzada y un equipo multidisciplinario altamente capacitado para brindar atención integral.