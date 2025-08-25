Desesperada búsqueda: salió a un recital y no volvió a aparecer, su celular está apagado



La salida de Cristian Leonardo Procoppo terminó en misterio y angustia. El hombre, de 45 años y conocido por sus amigos como “El Ruso”, desapareció después de asistir al show de la Banda 2001 en un boliche ubicado en la esquina de Caseros y México, en pleno centro de Viedma. Desde entonces, su familia lo busca con desesperación.

La denuncia por su paradero fue radicada en la Comisaría 34 del barrio 20 de Junio este lunes, luego de que pasaran más de 24 horas sin noticias. Según relataron sus allegados, Cristian había salido acompañado de su pareja y su hermano, quienes lo vieron por última vez alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo.

Al momento de ausentarse vestía jeans azul oscuro, zapatillas negras y una remera tipo chomba blanca con una franja gris en el pecho. De contextura delgada, mide cerca de 1,90 metros, es de tez blanca, cabello rubio enrulado y ojos celestes.

Un dato que inquieta a la familia es que el celular del hombre funcionó hasta las 3 de la madrugada del domingo, pero desde ese momento permanece apagado. Este lunes tampoco se presentó en su trabajo en el frigorífico, donde debía ingresar a las cinco de la mañana.

La Fiscalía confirmó que la última vez que fue visto fue en inmediaciones de México y Álvaro Barros, cerca del local donde disfrutaba del recital. Tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal pidieron a la comunidad que, en caso de tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato al 911 o con la Comisaría 34.