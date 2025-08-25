¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 25 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Cristian Leonardo Procoppo desapareció en Viedma

Desesperada búsqueda: salió a un recital y no volvió a aparecer, su celular está apagado

Cristian “El Ruso” Procoppo salió a disfrutar de un recital en Roca y desde esa madrugada nada se sabe de él. Su familia está desesperada y la Policía activó una intensa búsqueda.
 

Por Fabian Rossi
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 11:05
PUBLICIDAD
La última vez que vieron a Cristian fue a la salida de un boliche en Caseros y México; desde entonces su celular está apagado y no volvió a su casa.


La salida de Cristian Leonardo Procoppo terminó en misterio y angustia. El hombre, de 45 años y conocido por sus amigos como “El Ruso”, desapareció después de asistir al show de la Banda 2001 en un boliche ubicado en la esquina de Caseros y México, en pleno centro de Viedma. Desde entonces, su familia lo busca con desesperación.

La denuncia por su paradero fue radicada en la Comisaría 34 del barrio 20 de Junio este lunes, luego de que pasaran más de 24 horas sin noticias. Según relataron sus allegados, Cristian había salido acompañado de su pareja y su hermano, quienes lo vieron por última vez alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo.

Al momento de ausentarse vestía jeans azul oscuro, zapatillas negras y una remera tipo chomba blanca con una franja gris en el pecho. De contextura delgada, mide cerca de 1,90 metros, es de tez blanca, cabello rubio enrulado y ojos celestes.

Un dato que inquieta a la familia es que el celular del hombre funcionó hasta las 3 de la madrugada del domingo, pero desde ese momento permanece apagado. Este lunes tampoco se presentó en su trabajo en el frigorífico, donde debía ingresar a las cinco de la mañana.

La Fiscalía confirmó que la última vez que fue visto fue en inmediaciones de México y Álvaro Barros, cerca del local donde disfrutaba del recital. Tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal pidieron a la comunidad que, en caso de tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato al 911 o con la Comisaría 34.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD