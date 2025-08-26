Indigentes saquean tiendas, molestan a la comunidad y después revenden lo robado en WhatsApp

Otra vez, el mismo comercio atacado

Un comercio de mascotas ubicado en Ingeniero Ballester y Maipú, en Centenario, sufrió un nuevo robo en la madrugada del lunes 25. Los delincuentes se llevaron shampoo, ropa y juguetes para perros. Horas después, según se difundió entre comerciantes, los artículos robados se ofrecieron a otros negocios de la calle Honduras, mediante grupos de WhatsApp.

Se trata del segundo robo registrado en pocas semanas, lo que aumenta la preocupación de los dueños y vecinos de la zona. La policía ya está al tanto del hecho y analiza imágenes de cámaras cercanas que podrían aportar datos sobre los responsables.

Vecinos advierten sobre personas en situación de calle

Comerciantes y vecinos del Casco Viejo y Barrio Sarmiento señalan que muchos indigentes suelen frecuentar la zona, y que muchas de ellas son personas que llegan desde otras provincias, posiblemente en busca de un mejor pasar económico, frente a la promesa de la "tierra de Vaca Muerta".

Según los testimonios, algunos individuos actúan como “trapitos” y generan molestias a quienes circulan o realizan compras.

Los vecinos destacan que, además de los robos, estas personas provocan disturbios y tensión en las calles, afectando la tranquilidad de la comunidad hasta que llega la policía.

Comerciantes exigen vigilancia

Los dueños de locales aseguran que los robos y la reventa de artículos en otros comercios afectan su rutina y ponen en riesgo sus negocios. La comunidad coincide en que la prevención, la colaboración vecinal y el monitoreo de cámaras de seguridad son herramientas clave para reducir estos incidentes y mantener la seguridad en sectores comerciales transitados.