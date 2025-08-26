El hallazgo de un cuerpo en un sector boscoso de San Martín de los Andes conmocionó a toda la comunidad. Se trataba de un joven de 27 años, vecino del barrio Chacra 30, que había salido el sábado por la tarde junto a dos amigos rumbo al río Curruhué, en la zona cordillerana cercana a Junín de los Andes, para disfrutar de una jornada de pesca.

Pero lo que comenzó como una salida recreativa terminó en tragedia. Cuando cayó la noche y el grupo emprendía el regreso, el joven se extravió en medio del terreno agreste y la oscuridad. Sus compañeros intentaron ubicarlo durante varios minutos, pero sin éxito. Finalmente, creyeron que podría retornar por sus propios medios y regresaron a la ciudad.

La preocupación se encendió al día siguiente, cuando fueron hasta su domicilio y confirmaron que no había regresado. Inmediatamente volvieron a la zona de los pinares donde habían estado pescando y allí se toparon con una escena desgarradora: el joven estaba tendido en el suelo, empapado y sin reacción.

De inmediato dieron aviso a la Policía, que se presentó con personal de Criminalística y comenzó con las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia que, según los resultados preliminares conocidos este martes, determinó que la causa de muerte fue hipotermia, es decir, el descenso brusco de la temperatura corporal tras pasar toda la noche a la intemperie y bajo la lluvia. Los médicos forenses también descartaron signos de criminalidad.

“Estaba mojado, pasó la noche en el lugar y murió por el frío”, indicó el comisario a cargo de la investigación.

El caso rápidamente generó impacto en San Martín de los Andes, no solo por la juventud de la víctima sino también por las circunstancias que rodearon su final. Vecinos y allegados se mostraron conmocionados por la noticia, que enluta a la comunidad cordillerana.

Lo que debía ser una tarde de pesca y disfrute terminó en la pérdida irreparable de un joven vecino, cuya muerte por hipotermia se convirtió en el hecho más conmocionante de los últimos días en la localidad.