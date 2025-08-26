Crimen de Senillosa: la esposa de la víctima está en la mira de la Justicia y quedó con prisión domiciliaria

La esposa del hombre que fue acuchillado en Senillosa ahora es considerada por la Justicia como posible autora del hecho, y ordenaron su prisión domiciliaria. De hecho ella misma (luego de haber negado su autoría) reconoció que lo mató, aunque sin ánimo de quitarle la vida. Dijo que fue en defensa propia, porque él intentó golpearla y tenía un historial de violencia doméstica.

Sin embargo en la provincia no figuran ninguna de esas presentaciones, qué, según la mujer, fueron realizadas en Buenos Aires, porque ellos se mudaron hace poco. Por este dato el juez (en la audiencia que se realizó) pidió que se declare la “antijuricidad de la conducta” y, en esa línea, que se la exima de responsabilidad penal.

Pese a eso la representante de la fiscalía consideró que ese planteo “era prematuro” y que “la verificación o refutación (de esas denuncias por violencia de género) serán parte de la investigación”. Por eso decidió mantener la acusación.

En relación a la prisión domiciliaria la fiscalía la solicitó debido a la necesidad de evitar que se entorpezca la investigación.

Es que también el fiscal Leandro Lezcano remarcó que el reconocimiento de la autoría del crimen no fue espontáneo.

“Primero a la policía le relató que su marido había salido hacia la casa de un amigo, y que al regresar le pidió que llamara a la ambulancia porque estaba herido. Luego les dijo a dos vecinos que su marido había intentado golpearla y que él mismo se había clavado el cuchillo. Finalmente en la audiencia (de formulación de cargos) afirmó que había sido ella la autora del crimen, aunque sin intención de darle muerte sino en el contexto de una defensa, ante una eventual agresión durante la discusión”. Eso fue lo que expresaron fuentes judiciales, a través de una gacetilla.

¿Cómo ocurrió todo?

Según lo que la Justicia pudo reconstruir la pareja mantuvo una discusión en el living de la vivienda que compartían. En ese contexto, la ahora imputada habría “tomado un cuchillo de grandes dimensiones, con el que habría arremetido contra el pecho de la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Luego ambos salieron hacia el patio delantero de la vivienda y, minutos después, la víctima cayó sobre la vía pública. Vecinos lo auxiliaron y personal de salud lo trasladó de urgencia al hospital regional, aunque falleció en el trayecto. Murió a causa de un shock hipovolémico producto de una herida punzocortante”.

El homicidio ocurrió el 19 de agosto, entre las 21.20 y las 21.40 horas. Se presume que el episodio se dio cuando los tres hijos de la pareja (menores de 4 años) estaban en la casa.

Debido a esto en la audiencia también se resolvió la situación de los niños, que quedarán a resguardo de una familia vecina y deberán tener contacto cotidiano con su madre en un contexto de supervisión, a cargo de distintos organismos del Estado.