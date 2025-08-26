Continúa la búsqueda de los autores del doble crimen en Cutral Co

La Policía de Neuquén realiza varios allanamientos y tareas de inteligencia para identificar y detener a los responsables del asesinato de dos jóvenes ocurrido en la madrugada de este martes en el barrio Nehuen Che, en Cutral Co.

El hecho tuvo lugar a metros de una casa señalada como “kiosco narco”, allanada en varias ocasiones. Las víctimas fueron identificadas. Se trata de Junior Riquelme, de 16 años, y Nicolás Piovesan, de 18. Ambos fueron hallados a unos 100 metros de distancia entre sí, rodeados de una veintena de vainas servidas calibre 9 y 22 milímetros, junto a un arma de fabricación casera que no alcanzaron a usar.

Las líneas de investigación

Los investigadores apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan la venta de drogas en la zona. Uno de los jóvenes asesinados tenía antecedentes por robos menores y narcomenudeo, lo que refuerza la hipótesis narco.

Se encontraron tres impactos de bala en la espalda del menor y dos heridas mortales —en el cuello y el lateral izquierdo— en el joven de 18 años. Un asiento de ciclomotor hallado bajo uno de los cuerpos hace presumir que el vehículo fue robado.

La Fiscalía de Cutral Co dispuso la realización de autopsias para precisar la mecánica de los homicidios.