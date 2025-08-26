Narcos y allanamientos: el oscuro trasfondo que dejó dos pibes muertos a balazos en Cutral Co

¿Qué motivó los asesinatos de los jóvenes que aparecieron muertos en Cutral Co, y qué pistas están orientando la investigación para echar luz sobre el móvil del crimen?

Por estas horas eso es lo que están tratando de averiguar las autoridades policiales, que saben que el narcotráfico está detrás de todo lo ocurrido. Sobre todo por dos indicios claves: los antecedentes de una de las víctimas y la cercanía del lugar en el que aparecieron los cuerpos, que estaban en las inmediaciones de una casa identificada como un “kiosco narco” o “casa de drogas”, que había sido allanada en múltiples oportunidades.

En relación a los antecedentes de uno de los muchachos baleados, el prontuario lo tenía el de 18, por ingresos por robos menores y también por causas vinculadas al microtráfico.

Se presume que todo se dio por un enfrentamiento entre bandas que se dedican a la venta de estupefacientes en la zona, que quisieron dejar un mensaje claro acerca de su dominio sobre determinados sectores.

¿Cómo los encontraron?

Cabe recordar que todo ocurrió en el barrio Nehuen Che. Fue hoy cerca de las 2 de la madrugada. La policía encontró los cuerpos a 100 metros de distancia cada uno. Estaban en medio de una veintena de vainas servidas de calibre 9 y 22 milímetros, junto a un arma de fabricación casera, del tipo tumbera. Aunque por lo que se sospecha fueron acribillados antes de que pudieran utilizarla.

En relación a las heridas (que fueron mortales) el pibe de 16 años tenía tres lesiones en la espalda, y el otro una lesión en el cuello y en el lateral intercostal izquierdo.

Como debajo de uno de los cuerpos había un asiento redondo de ciclomotor, especulan que robaron ese vehículo que la víctima usaba para movilizarse. Sin embargo, todavía, no existen sospechosos ni detenidos.