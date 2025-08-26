San Martín de los Andes: fingieron buscar techo y la Policía encontró armas

Este martes al mediodía, personal de la Comisaría 43° acudió a un departamento ubicado en el barrio Gobernadores Neuquinos tras recibir una denuncia anónima por presunta usurpación.

Al arribar, los efectivos hallaron a tres jóvenes —dos mayores de edad y un menor— que declararon no tener dónde alojarse. Durante la entrevista, los ocupantes permitieron el ingreso de los uniformados, quienes en el interior observaron un arma de fuego y elementos cortopunzantes.

Ante esa situación, se procedió a asegurar el lugar y trasladar a los jóvenes mayores de edad en calidad de aprehendidos, mientras que el menor quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, con intervención de personal de Desarrollo Social.

En presencia de un testigo, la policía procedió al secuestro de un cañón de escopeta sin numeración visible y dos cuchillos de importantes dimensiones, los cuales quedaron bajo la correspondiente cadena de custodia.

La Fiscalía interviniente dispuso que el inmueble fuera restituido a familiares de la propietaria, quienes recibieron el departamento durante la tarde de la misma jornada.