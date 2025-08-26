¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Operativo policial

San Martín de los Andes: fingieron buscar techo y la Policía encontró armas

Tras un llamado anónimo, personal policial de Comisaría 43 intervino en un departamento del barrio Gobernadores Neuquinos, ocupado por tres jóvenes.

Por Redacción

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 21:11
Este martes al mediodía, personal de la Comisaría 43° acudió a un departamento ubicado en el barrio Gobernadores Neuquinos tras recibir una denuncia anónima por presunta usurpación.

Al arribar, los efectivos hallaron a tres jóvenes —dos mayores de edad y un menor— que declararon no tener dónde alojarse. Durante la entrevista, los ocupantes permitieron el ingreso de los uniformados, quienes en el interior observaron un arma de fuego y elementos cortopunzantes.

Ante esa situación, se procedió a asegurar el lugar y trasladar a los jóvenes mayores de edad en calidad de aprehendidos, mientras que el menor quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, con intervención de personal de Desarrollo Social.

En presencia de un testigo, la policía procedió al secuestro de un cañón de escopeta sin numeración visible y dos cuchillos de importantes dimensiones, los cuales quedaron bajo la correspondiente cadena de custodia.

La Fiscalía interviniente dispuso que el inmueble fuera restituido a familiares de la propietaria, quienes recibieron el departamento durante la tarde de la misma jornada.

