La diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, estuvieron involucrados en un accidente mientras se desplazaban por la autopista Rosario-Buenos Aires. El vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo, lo que puso en riesgo sus vidas.

Ambos sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un centro de salud de Ramallo tras el impacto. El automóvil, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó durante el trayecto hacia Buenos Aires.

José Bonacci relató a través de un audio enviado mientras era trasladado junto a su hija que “el chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”.

Además, expresó su indignación y apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca han dado bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo”.

Desde el entorno de la diputada confirmaron que “ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”.

Quién es Rocío Bonacci

Rocío Bonacci, que inició su carrera política en 2023 motivada por la figura de Javier Milei, no tenía antecedentes previos de militancia ni actividad política antes de su elección como diputada nacional.

En agosto de 2024, Bonacci participó en una controvertida visita a represores en Ezeiza junto a otros legisladores libertarios. Sin embargo, aseguró que asistió engañada, sin conocer la identidad de las personas que iban a visitar, y se manifestó a favor de investigar las circunstancias en que se organizó esa jornada.

Por su parte, José Bonacci tiene una extensa trayectoria partidaria y es reconocido por su liderazgo en Unite, un partido que ha funcionado como plataforma para dirigentes excluidos de otras listas.

En 2019, fue decisivo para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, obteniendo seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su relación con Milei facilitó también la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, lo que culminó en su elección.