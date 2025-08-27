Droga lista para vender y vecinos en alerta: hay un joven con pedido de captura involucrado

Operativo sorpresa en la madrugada

La Policía del Neuquén realizó un operativo en jurisdicción de la Comisaría Nº 44, en las calles Bustos Pérez y Pedro Cabrera, donde detectaron a tres hombres en actitud sospechosa. Uno de ellos, de 28 años, intentó ocultar un bulto negro envuelto en una media debajo de un móvil policial.

El Departamento Antinarcóticos intervino de inmediato y confirmó que se trataba de cocaína fraccionada, lista para la venta. Se secuestraron 27 envoltorios de nylon verde, con un peso total de 10 gramos. Los peritos del área realizaron el test orientativo que confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína.

Detenciones y pedidos judiciales

El joven de 28 años fue notificado por infracción a la Ley 23.737, mientras que otro de los acompañantes tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de mayo por una causa de robo con escalamiento. Este fue trasladado a la unidad policial para las diligencias judiciales correspondientes.

Contexto: cinco meses de operativos contra el narcomenudeo

Fuentes oficiales recordaron que tras la desfederalización de las causas por narcomenudeo, la Policía provincial llevó a cabo 117 allanamientos, incautó 53 kilos de marihuana y cocaína, secuestró 37 armas y detuvo a 83 personas, de las cuales 14 ya fueron condenadas.

La operación de esta madrugada se suma a un patrón de procedimientos frecuentes, que muestran cómo la policía provincial busca frenar la venta de drogas y reducir la presencia de bandas de narcomenudeo en la ciudad.