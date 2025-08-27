Caso Alison: todas las miradas apuntan al anestesista

El abogado de Alison Calfunao, confirmó que el principal acusado en la investigación por mala praxis es el anestesista que participó en la cirugía realizada el 9 de junio en la clínica privada, en Neuquén. "El acusado principal, que es el anestesista, ya designó abogado defensor del estudio Mendaña”, informó.

Además, cuestionó el trabajo de la fiscalía a cargo de Andrés Azar. Según detalló, hubo demoras y ausencias durante las audiencias celebradas el viernes y sábado posteriores al hecho. “El sábado faltaron algunos testigos, pero también faltó el fiscal, y no nos autorizó otras testimoniales que considerábamos claves”, señaló el abogado. Además, pidió una audiencia de control de investigación para definir los peritajes y las pruebas que se realizarán.

Qué ocurrió con Alison Calfunao

Alison Calfunao ingresó a la clínica para una cirugía programada de ligadura de trompas. Durante el procedimiento sufrió dos paros cardíacos, fue derivada finalmente al hospital Italiano de Buenos Aires, donde le amputaron una pierna por una trombosis y luego recibió un trasplante de corazón el 17 de junio.

Actualmente, la joven permanece en rehabilitación, mientras la familia continúa con el reclamo judicial para esclarecer las causas del hecho.

¿Cómo sigue la investigación?

La querella solicita que la fiscalía profundice la línea investigativa sobre el anestesista y se avance con peritajes pendientes. La causa se encuentra en etapa de control judicial, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas audiencias.