Cogollos de marihuana y cocaína: así funcionaba un kiosquito narco en Catriel

Una investigación por un robo en un bar terminó con el hallazgo de un kiosco narco. En un allanamiento realizado en el barrio Lote 6, efectivos de la Comisaría 9° encontraron más de un kilo de marihuana y varias dosis de cocaína que estaban listas para ser vendidas.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Los Álamos. Allí hallaron 1,1 kilos de cogollos de marihuana en 21 frascos, perfectamente preparados para la comercialización. Además, secuestraron 4,3 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión y un teléfono celular que será analizado por Toxicomanía.

Lo que empezó como la investigación de un robo terminó destapando algo mucho más grave: un kiosquito que funcionaba como punto de acopio y venta de droga en Catriel. Gracias a las pruebas recolectadas en la causa, la Fiscalía autorizó el allanamiento y el hallazgo confirmó lo que los policías sospechaban.

Con este hallazgo e sacó de circulación un kiosco que abastecía a consumidores locales y una cantidad de droga valuada en unos 11 millones de pesos al venderla al menudeo.