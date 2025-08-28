Descubrieron arsenal en casa parroquial tras denuncia de violencia de género

Lo que comenzó como un vínculo espiritual terminó en una grave denuncia judicial. Sabrina Russo, enfermera de 46 años, conoció en marzo a un párroco de la diócesis de San Nicolás mientras buscaba apoyo por la delicada salud de su madre. Según relató, el sacerdote, de 53 años, comenzó a frecuentar su casa y con el tiempo iniciaron una relación sentimental que terminó con una denuncia por violencia de género contra el religioso y un allanamiento donde se secuestró un arsenal.

En declaracione, la víctima contó:

“Él me decía que se había enamorado, que se quería casar conmigo y formar una familia, yo me confundí una noche que lo invité a comer, empezamos una relación pero después yo no quería saber nada y comenzó el hostigamiento”,

y relató cómo la situación se tornó insostenible con celos, control del teléfono, gritos, hostigamiento, agresiones psicológicas y físicas.

“El miedo se apoderó de mí, hasta que decidí denunciarlo. Ni yo ni ninguna mujer debe pasar por algo así. Además, él siguió insistiendo aún cuando le dije que tenía otras preferencias sexuales”, expresó la enfermera.

El hallazgo de armas en la casa parroquial

La situación tomó un giro aún más grave cuando la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del sacerdote en el Barrio Santa Julia. Allí encontraron un verdadero arsenal:

Dos pistolas calibre 9 mm marca Taurus

Un revólver calibre 22

196 municiones de distintos calibres

El párroco fue notificado por “tenencia ilegal de arma de guerra”, aunque por el momento no se dispusieron medidas de detención. La investigación busca determinar el origen de las armas y si fueron utilizadas en otros hechos ilícitos.

Custodia permanente para la víctima

Mientras avanza la causa, Sabrina Russo cuenta con custodia policial permanente y apoyo psicológico.

“Agradezco a la Policía y al cuerpo de psicólogos que me acompañan”, dijo.

La denuncia combina dos dimensiones de alto impacto: un caso de violencia de género y el hallazgo de armas de fuego en manos de un párroco en funciones. La Justicia seguirá evaluando los pasos a seguir y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.