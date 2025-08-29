¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 29 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
TRÁNSITO LENTO

Siguen las tareas para retirar el colectivo que casi cae del Puente Carretero

Un ómnibus de larga distancia quedó colgando en el Puente Carretero esta tarde, generando caos vehicular y gran preocupación entre los automovilistas. A pesar del susto, no hubo heridos, pero las tareas para removerlo se extendieron hasta la noche.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 21:01
PUBLICIDAD

Un colectivo de la empresa Vía Bariloche que viajaba desde Cipolletti hacia Neuquén quedó detenido en una posición peligrosa sobre el Puente Carretero esta tarde, alrededor de las 17:40, y todavía continúan las tareas para retirarlo.

Según informaron testigos, la unidad sufrió un desperfecto que hizo que impactara contra los bloques de cemento del puente. El choque rompió parte de las defensas y dejó una de las ruedas colgando sobre el guardarraíl de hierro, lo que generó temor de que pudiera caer hacia el vacío.

El chofer del micro, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, relató: “Se me fue el cole, no lo pude controlar”.

Vilma Ríos, del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) con asiento en Cipolletti, confirmó que “afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales”.

Tras el incidente, personal de tránsito montó un importante operativo en la zona para ordenar la circulación y evitar nuevos accidentes, ya que se registraron demoras y congestión durante varias horas.

Pasadas las 21, trabajadores de la empresa de transporte continuaban con las maniobras para extraer la unidad del puente. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y paciencia al cruzar por el sector.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD