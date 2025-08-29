Siguen las tareas para retirar el colectivo que casi cae del Puente Carretero

Un colectivo de la empresa Vía Bariloche que viajaba desde Cipolletti hacia Neuquén quedó detenido en una posición peligrosa sobre el Puente Carretero esta tarde, alrededor de las 17:40, y todavía continúan las tareas para retirarlo.

Según informaron testigos, la unidad sufrió un desperfecto que hizo que impactara contra los bloques de cemento del puente. El choque rompió parte de las defensas y dejó una de las ruedas colgando sobre el guardarraíl de hierro, lo que generó temor de que pudiera caer hacia el vacío.

El chofer del micro, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, relató: “Se me fue el cole, no lo pude controlar”.

Vilma Ríos, del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) con asiento en Cipolletti, confirmó que “afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales”.

Tras el incidente, personal de tránsito montó un importante operativo en la zona para ordenar la circulación y evitar nuevos accidentes, ya que se registraron demoras y congestión durante varias horas.

Pasadas las 21, trabajadores de la empresa de transporte continuaban con las maniobras para extraer la unidad del puente. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y paciencia al cruzar por el sector.