Viernes 29 de Agosto, Neuquén, Argentina
PESCA FURTIVA

Pescaban con redes y mataron más de 50 truchas en lagos de Neuquén

Un operativo de Delitos Ambientales en Los Barreales y Mari Menuco terminó con dos hombres demorados, el secuestro de dos embarcaciones, armas y más de 800 metros de redes. “Con esa cantidad de redes se hace un gran daño ambiental”, advirtió el director provincial de Fauna.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 21:00
Personal de Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén, en conjunto con Fauna y Guardaparques de la Provincia, realizó operativos de control en distintas zonas de la provincia, con resultados alarmantes.

El procedimiento más relevante ocurrió en los lagos Los Barreales y Mari Menuco, en el sector conocido como Puesto Carrera, donde dos hombres fueron sorprendidos mientras pescaban con redes a bordo de una embarcación.

Según informó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, los efectivos secuestraron dos embarcaciones, más de 800 metros de redes y más de 50 truchas, además de dos carabinas. En el lugar también se detectó un espacio preparado para el fileteo de las piezas.

En total, fueron decomisadas 3 truchas marrones, 3 truchas arcoiris y 44 pejerreyes, mientras que otros 10 ejemplares pudieron ser devueltos a su hábitat natural.

“Por suerte se pudo llegar a tiempo, porque con esa cantidad de redes se hace un gran daño ambiental”, advirtió Lagos.

Los dos hombres, ambos mayores de edad, quedaron demorados y a disposición de la Justicia. La Fiscalía de Delitos Ambientales continúa con la investigación por presuntas infracciones a las leyes que regulan la actividad pesquera y la protección de la fauna ictícola.

La situación volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la pesca furtiva en los espejos de agua neuquinos, una práctica que amenaza directamente el equilibrio ambiental y la biodiversidad de la región.

