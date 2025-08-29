Pescaban con redes y mataron más de 50 truchas en lagos de Neuquén

Personal de Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén, en conjunto con Fauna y Guardaparques de la Provincia, realizó operativos de control en distintas zonas de la provincia, con resultados alarmantes.

El procedimiento más relevante ocurrió en los lagos Los Barreales y Mari Menuco, en el sector conocido como Puesto Carrera, donde dos hombres fueron sorprendidos mientras pescaban con redes a bordo de una embarcación.

Según informó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, los efectivos secuestraron dos embarcaciones, más de 800 metros de redes y más de 50 truchas, además de dos carabinas. En el lugar también se detectó un espacio preparado para el fileteo de las piezas.

En total, fueron decomisadas 3 truchas marrones, 3 truchas arcoiris y 44 pejerreyes, mientras que otros 10 ejemplares pudieron ser devueltos a su hábitat natural.

“Por suerte se pudo llegar a tiempo, porque con esa cantidad de redes se hace un gran daño ambiental”, advirtió Lagos.

Los dos hombres, ambos mayores de edad, quedaron demorados y a disposición de la Justicia. La Fiscalía de Delitos Ambientales continúa con la investigación por presuntas infracciones a las leyes que regulan la actividad pesquera y la protección de la fauna ictícola.

La situación volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la pesca furtiva en los espejos de agua neuquinos, una práctica que amenaza directamente el equilibrio ambiental y la biodiversidad de la región.