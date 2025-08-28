¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Era intensamente buscado hace días

Dolor en Aguada Guzmán: encontraron muerto a Santiago Echegaray

El hombre de 70 años era buscado intensamente desde hacía varios días. Su aparición sin vida golpeó a la pequeña comunidad que lo despidió con profundo pesar.

Por Fabian Rossi
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 18:19
El hallazgo de Santiago Echegaray conmocionó a Aguada Guzmán, donde vecinos y autoridades se unieron en la búsqueda.

Aguada Guzmán quedó sacudida con una noticia, encontraron muerto a Santiago Echegaray, el vecino de 70 años que era intensamente buscado desde hacía varios días. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro había emitido la alerta y sus datos circularon por toda la región con la esperanza de dar con él con vida.

La última vez que se lo había visto, Santiago vestía una camisa cuadrillé en tonos grises o azules y un gorro de lana violeta. Con esa descripción se activó la búsqueda que tuvo en vilo al pueblo. El comisionado de fomento, Gabriel Raúl Carro, junto a su equipo, acompañó el rastrillaje en la zona y finalmente confirmó lo que nadie quería: “Lo triste y lamentable es que estaba sin vida”, expresó con pesar.

El hallazgo fue un golpe duro para la comunidad. Los vecinos de Aguada Guzmán se habían organizado para colaborar en lo que hiciera falta, compartiendo datos y prestando ayuda en el terreno. Cada hora que pasaba, la incertidumbre se mezclaba con la angustia hasta que la noticia del hallazgo cerró la búsqueda de la peor manera.

Hoy el pueblo entero abraza a la familia de Santiago en este momento de dolor. Las condolencias llegaron de distintos puntos de la región y el mensaje fue unánime: agradecer a quienes se sumaron al operativo y recordar a este hombre que, en silencio, formaba parte de la vida cotidiana de Aguada Guzmán. Una despedida sencilla, pero cargada de la tristeza que deja su partida.

