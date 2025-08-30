¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 30 de Agosto
Conflicto familiar con custodia previa

Intentó ingresar a la casa de su pareja y fue demorado gracias a un gran operativo en Centenario

Ocurrió el sábado al mediodía en la calle Los Constituyentes. Contaba con consigna policial desde la madrugada.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 17:06
Gran despliegue policial para demorar a un hombre. Información y Foto: Centenario Digital.

Un hombre intentó entrar por la fuerza a la casa de su pareja, en Centenario. El hecho ocurrió este sábado al mediodía en la vivienda ubicada en la calle Los Constituyentes, donde personal de las comisarías 52 y Quinta intervino para detenerlo.

Según fuentes policiales, horas antes se había registrado un conflicto familiar que motivó una denuncia y la disposición de una consigna policial para resguardar a la víctima.

Disparos disuasivos y persecución en viviendas cercanas

Al advertir la presencia de la Policía, el hombre intentó huir atravesando otras viviendas cercanas. Para lograr su detención, los efectivos realizaron disparos disuasivos con escopetas, sin que se registraran personas lesionadas durante el procedimiento.

El sujeto fue finalmente demorado y trasladado a la sede policial correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales.

