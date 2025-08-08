Demoraron en Valle Medio a un sujeto con pedido de captura vigente en Roca

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro, demoró este jueves en Choele Choel, en la zona del Valle Medio, a un joven de 21 años que tenía vigente un pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución Penal 10 de Roca. El procedimiento se concretó cuando el sujeto caminaba por las calles del centro acompañado por otras dos personas. Tras verificar sus datos y constatar la orden judicial, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría 8va.

El joven, domiciliado en la localidad de Luis Beltrán, no ofreció resistencia al momento de ser interceptado. La intervención de la BMA se dio en el contexto de tareas de patrullaje preventivo y control de personas en zonas urbanas. La identificación se realizó mediante sistema informático policial, que confirmó la vigencia de la disposición judicial. La captura había sido solicitada por la justicia en una causa penal en curso, cuyos detalles no fueron revelados por razones procesales.

Una vez trasladado a la dependencia policial, se notificó al Juzgado de Ejecución Penal 10, que ordenó mantener al joven demorado hasta concretar una audiencia judicial. También se dio intervención a la defensora oficial, quien deberá asistir al encausado en el contexto de las garantías procesales. El joven permanece alojado en la Comisaría 8va, a la espera de definiciones judiciales. La causa continúa en trámite en Roca, donde se determinará su situación procesal.

