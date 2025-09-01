Murió un menor de 15 años en un boliche: su familia denuncia agresión

Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, falleció en un boliche ubicado en Av. Calchaquí al 4300, en Quilmes Oeste, y su familia denuncia que pudo haber sido agredido dentro del local. Según indicaron medios locales, el joven ingresó al boliche utilizando el DNI de un amigo mayor de edad.

De acuerdo con la agencia NA, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida. Sin embargo, familiares y allegados sugieren que la muerte podría haber sido consecuencia de una agresión.

La fiscal Sandra López, a cargo de la UFI N°2 de Berazategui, dispuso el protocolo de rigor en estos casos y ordenó una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Por otro lado, se informó que el adolescente sufría de convulsiones que podían desencadenarse por un susto o un golpe. Este dato coincide con la versión de la familia, que asegura que Camilo pudo haber sido agredido luego de una discusión con la persona que le prestó el documento, según el portal local La Noticia de Quilmes.

En este contexto, la muerte del adolescente generó un fuerte impacto en redes sociales, donde familiares y amigos compartieron mensajes de recuerdo y pedidos de justicia. La hermana de Camilo escribió:

“Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club 21. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”.

La joven también solicitó la colaboración de posibles testigos:

“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”.

Testimonios sobre el incidente

En redes sociales se compartió un relato de una persona cercana que describió la secuencia de los hechos:

“Todo empezó a través de una pelea donde (panca) viene y le empieza a decir giladas a tu hermano, se supone que ya desde adentro del baile se veía eso. A la salida del baile, se pelean y el otro tomó más control. Le empezó a pegar bastante. Horrible”.

Amigos y allegados expresaron su dolor con mensajes como: