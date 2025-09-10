Incendio arrasó una casa de dos pisos en Barioche: bomberos controlaron las llamas

Un incendio feroz destruyó por completo una casa de dos pisos en Cerro Runge, en el oeste de Bariloche, este miércoles por la mañana. Las llamas empezaron cerca de las 10:30 y, en minutos, la vivienda quedó envuelta en fuego. Los vecinos intentaron apagarlo, pero fue imposible. Tuvieron que intervenir varias dotaciones de bomberos.

La casa, de madera y en un lugar de difícil acceso detrás del barrio Belgrano, quedó totalmente arrasada. Más de diez bomberos voluntarios de los cuarteles Centro y Melipal llegaron muy rápido y se pusieron a trabajar duro. Lograron controlar las llamas antes de que el fuego se extendiera al bosque cercano. La baja temperatura ayudó a que no se propagara.

Por suerte, nadie estaba adentro. No hubo heridos. Pero los daños fueron totales: la vivienda quedó inutilizable y todo lo que había dentro se perdió entre el humo y las llamas. Los vecinos contaron que vieron el fuego crecer rapidísimo y se sintieron impotentes.

Todavía se desconocen las causas del incendio. Bomberos y policía investigan cómo empezó y si algo aceleró su avance. Mientras tanto, los dueños de la casa deben afrontar la pérdida total y pensar en cómo reconstruir o conseguir ayuda.