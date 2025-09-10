Crimen de Potrillo Antical: un joven se presentó voluntariamente y quedó detenido

Un adolescente se entregó voluntariamente a la fiscalía luego de enterarse de que la Policía lo estaba buscando por el crimen de Bruno Antical, conocido en el barrio como “El Potrillo”. Según fuentes cercanas a la investigación, el joven tenía miedo de que, al encontrarlo, lo golpearan o lo lastimaran, y decidió presentarse acompañado de su abogado particular. La entrega se produjo anoche, aunque la familia insiste en que es inocente.

Bruno, de 16 años, fue hallado sin vida a las 5.30 del sábado en Costa Sur con un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un derrame interno. La violencia del impacto fue tal que, al llegar la ambulancia del SIARME, ya no presentaba signos vitales. La noticia generó conmoción en el barrio, donde “El Potrillo” era conocido por sus antecedentes de robos a los propios vecinos.

De acuerdo con las primera declaraciones de la familia de la víctima, Bruno hacía una semana que no andaba por Costa Sur, se había ido a la casa de su abuela, por eso se sorprendieron al enterarse que lo habían encontrado muerto, tirado en la calle principal de la populosa barriada lindante con el río Neuquén.

La entrega del sospechoso

El joven que se entregó vive a apenas unos metros del lugar del crimen, lo que lo situaba en el foco de la investigación. Según fuentes judiciales, al enterarse de que era buscado, optó por presentarse voluntariamente para evitar enfrentamientos con la Policía. "Se sintió acorralado por la cantidad de pruebas que lo señalaban y tuvo miedo de que lo lastimaran si lo encontraban en la calle”, explicaron. Su abogado particular solo se encargó del trámite de entrega; para lo que sigue, la Defensa Pública analizará la presentación antes de la audiencia de formulación de cargos.

Mientras tanto, la familia del detenido insiste en su inocencia y sostiene que él no tuvo nada que ver con la muerte de Bruno. Relatan que se fue de su casa movido por el miedo y por sentirse señalado injustamente, y que su entrega fue una decisión consciente para evitar problemas mayores. Este relato contrapone la versión inicial de la fiscalía, que apunta a la necesidad de esclarecer la responsabilidad del joven en el hecho.

La investigación sigue su curso. La fiscalía trabaja contrarreloj para preparar los fundamentos de la formulación de cargos, que podría concretarse en las próximas horas, dependiendo de la designación del defensor oficial. En paralelo, los investigadores continúan con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y cualquier evidencia que pueda esclarecer cómo ocurrió el ataque que terminó cone la vida de “El Potrillo”.

Según la autopsia, Antical murió al recibir un golpe contundente en la cabeza. El cuerpo, estudiado en la morgue judicial de Roca, no presentaba más heridas, como tampoco signos de haberse querido defender. De esta manera se descartó un enfrentamiento previo, por lo que aseguran que fue sorprendido y atacado.