Neuquén: la Policía demoró a un hombre de 36 años por atentado y resistencia

Durante la tarde del 10 de septiembre, una patrulla de motoristas de la Policía de Neuquén observó a un hombre en inmediaciones de la manzana 31 del barrio Distrito 7, aparentemente intentando ingresar a una casa.

Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida por calle Casimiro Gómez en dirección al sur.

La persecución y la detención

Los efectivos iniciaron una persecución que concluyó en la intersección de Casimiro Gómez y Racedo, donde lograron alcanzar al sospechoso.

Pese a las reiteradas órdenes de alto, el hombre de 36 años se resistió y, según fuentes policiales, intentó agredir a uno de los uniformados. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría 20°, donde quedó a disposición de la Justicia de Neuquén.