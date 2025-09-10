¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Oeste neuquino

Neuquén: la Policía demoró a un hombre de 36 años por atentado y resistencia

Este miércoles, personal de la Comisaría 20° detuvo a un vecino en el barrio Distrito 7 de Neuquén, tras una persecución y un intento de agresión a efectivos.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 21:50
PUBLICIDAD

Durante la tarde del 10 de septiembre, una patrulla de motoristas de la Policía de Neuquén observó a un hombre en inmediaciones de la manzana 31 del barrio Distrito 7, aparentemente intentando ingresar a una casa.

Al notar la presencia policial, el individuo emprendió la huida por calle Casimiro Gómez en dirección al sur.

La persecución y la detención

Los efectivos iniciaron una persecución que concluyó en la intersección de Casimiro Gómez y Racedo, donde lograron alcanzar al sospechoso.

Pese a las reiteradas órdenes de alto, el hombre de 36 años se resistió y, según fuentes policiales, intentó agredir a uno de los uniformados. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría 20°, donde quedó a disposición de la Justicia de Neuquén.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD