Persecución de película en Bariloche: ladrones huyeron en una Ranger roja y chocaron un patrullero

Un grupo de delincuentes intentó ingresar a una casa en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo de Bariloche, pero la rápida reacción policial frustró el robo. Uno de los sospechosos fue detenido tras una cinematográfica persecución que incluyó un choque contra un móvil policial.

El hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana, cuando un vecino alertó al 911 sobre varios hombres que forzaban una vivienda. El sistema de alarma de la casa frustró el ingreso y los ladrones escaparon en una Ford Ranger roja.

Personal de la Subcomisaría 55 llegó al lugar y confirmó los daños en una ventana. Minutos después, otro móvil informó que ya estaba detrás de la camioneta sospechosa. En plena huida, el conductor embistió un patrullero, aunque la maniobra no impidió que la policía lo interceptara a la altura de Virgen Misionera, camino al Cerro Catedral.

El conductor, de 35 años, quedó detenido en el lugar. Sin embargo, tres de sus cómplices lograron escapar y son intensamente buscados en distintos operativos que se desplegaron en la zona.

Con orden judicial, se requisó la camioneta y se secuestraron elementos vinculados a delitos: una barreta, una masa de hierro, guantes, mochilas, cámaras fotográficas y hasta una munición calibre 357.

En el vehículo había herramientas para robar y una munición calibre 357..

El vehículo quedó secuestrado y los investigadores trabajan para determinar si la banda está detrás de otros robos recientes en la región. La rápida intervención policial fue clave para que la historia no terminara con los delincuentes llevándose todo lo que encontraron a su paso.