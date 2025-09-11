Crimen de Julián Dobra: detuvieron a un nuevo sospechoso vinculado a los menores ya imputados

En las primeras horas de este jueves, la Policía de Río Negro detuvo a un nuevo sospechoso en el contexto de la investigación por el crimen de Julián Dobra, el joven asesinado tras su desaparición en Roca. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de Quinta 25, por solicitud del fiscal del caso, Marcelo Ramos. El detenido sería un joven de 18 años, vinculado a los menores que ya están imputados en la causa, y su nombre habría surgido a partir de la declaración de uno de ellos en la última audiencia judicial.

La hipótesis investigativa sostiene que los adolescentes involucrados en el caso cumplían funciones vinculadas al cobro de deudas, una línea que había comenzado a circular desde las primeras detenciones. El nuevo detenido sería parte del mismo entorno, y según fuentes policiales, habría manejado el vehículo de Dobra tras su desaparición. Esto lo ubica como posible partícipe necesario del hecho, aunque su rol específico será determinado en las próximas instancias judiciales.

Hasta el momento, hay tres adultos imputados: Leandro Navarro, Walter Méndez y Julio César Salgado, quien accedió a la libertad vigilada bajo estrictas condiciones, y otros dos menores que permanecen detenidos. La causa avanzó en las últimas semanas con declaraciones clave, pericias técnicas y reconstrucción de trayectos. En una de las audiencias recientes, uno de los adolescentes rompió el pacto de silencio y señaló directamente al presunto autor material del homicidio, lo que permitió ampliar la investigación y derivó en el operativo de esta mañana.

El crimen de Julián Dobra conmocionó a la comunidad de Roca y generó una fuerte reacción institucional. El joven había desaparecido en circunstancias confusas, y su cuerpo fue hallado días después. Desde entonces, la Fiscalía trabaja en reconstruir la secuencia de hechos, identificar a todos los involucrados y determinar los móviles del asesinato. La línea de investigación vinculada a deudas y entornos juveniles con tareas de presión o recaudación sigue siendo una de las más firmes.

Con esta nueva detención, la causa suma un cuarto imputado y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos. El fiscal Ramos continúa con las diligencias y no descarta nuevas medidas. La investigación se mantiene bajo reserva, pero se confirmó que el joven detenido esta mañana será incorporado formalmente al expediente, que ya cuenta con elementos probatorios relevantes y testimonios que permiten avanzar hacia el esclarecimiento del caso.