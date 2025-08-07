¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 07 de Agosto, Neuquén, Argentina
SE FUGÓ DE ZAPALA

Cayó en San Juan el neuquino que abusó de una nena: había escapado antes de ser denunciado

El hombre agredió sexualmente a la menor  y escapó antes de que radicaran la denuncia. La justicia lo encontró  7 meses y medio después. Ahora está con prisión preventiva

Por Redacción

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 13:15
Todo ocurrió en Zapala

Después de casi 8  meses la justicia neuquina dio con el paradero de un hombre que se fugó a San Luis tras abusar sexualmente de una nena en Neuquén durante un picnic familiar.

Todo ocurrió en Zapala en diciembre de 2024, cuando este pedófilo fue invitado por un grupo familiar amigo a compartir un almuerzo en el río, desconociendo su peligrosidad.

Según trascendió, durante un momento de la reunión familiar el detenido se acercó a la pequeña, la tomó de la mano y se la llevó a un lugar apartado. Allí, en medio de una arboleda, la ultrajó (la imputación es por abuso con acceso carnal). Una mujer desconocida pasó circunstancialmente por ahí y rescató a la nena, porque detectó la violenta escena y los ultrajes a los que estaba siendo sometida.

La familia de la criatura denunció lo ocurrido horas después, pero el hombre ya había partido con intención de no regresar y mantenerse prófugo.

“Luego del hecho (el mismo día) el acusado fue visto a través de las cámaras de monitoreo vial, dejando la ciudad en su auto” explicaron fuentes judiciales. Lo cierto es que desde entonces se activó una búsqueda de paradero, para tratar de dar con él.

Finalmente fue hallado en San Luis. La detención fue el  26 de julio, y fue  extraditado hacia Zapala, tras siete meses y medio de su fuga (la denuncia de los parientes de la niña fue el 8 de diciembre de 2024). Ahora se le formularon cargos y se definió su prisión preventiva, que se extenderá durante el lapso por el cual se extienda la investigación.

