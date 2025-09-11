Noche de furia en un barrio del oeste: piedrazos entre vecinos y contra la policía

El barrio Z1, en el oeste de la ciudad de Neuquén, vivió una noche de furia, debido a que dos familias se enfrentaron violentamente y, al llegar la policía, arremetieron contra ellos atacándolos a pedradas. Todo terminó con dos personas demoradas y una multitud huyendo, a la que dispersaron mediante postas de goma.

“Tuvimos que acudir en dos momentos distintos. La primera a las 20, porque en el sector un grupo de alrededor de 20 personas estaba frente a una casa, de la que también salía gente a pelear y agredirse, mediante insultos y golpes de puño”, dijo el comisario Eduardo Vergara de la Comisaría 18, en diálogo con Mejor Informado.

Los incidentes se dieron en calle Los Patos y Piedra Barda, un asentamiento en el que, según el comisario se reiteran este tipo de episodios.

“Ambos grupos tienen antecedentes delictivos, y por eso cuando llegamos la sola presencia policial provocó que el grupo se dispersara", agregó Vergara.. Sin embargo a la madrugada los hechos se reiteraron.

Dos intervenciones

“Cerca de las 2 todo se repitió, y regresamos pero fuimos recibidos a pedradas. Debido a eso, con la escopeta antidisturbios que dispara balas de goma, tiramos algunas veces, para lograr que la violencia cesara”, detalló el comisario.

En ese marco un adolescente de 17 años y una mujer de 37 se mostraron especialmente agresivos, y fueron demorados. “Ahora tienen una causa por atentado a la autoridad”, informó Vergara.

Lo llamativo es que ningún vecino del lugar realizó denuncias, y no se hallaron vainas servidas, por lo cual se descartó que el enfrentamiento fuera armado.

“Seguimos tratando de determinar por qué se dio tanta violencia”, aseguró el comisario.