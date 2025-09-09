Quedó detenido por tentativa de homicidio tras el tiroteo en Regina: una víctima sigue grave

La Justicia de Río Negro formuló cargos por tentativa de homicidio agravado contra un hombre acusado de participar en el ataque a balazos ocurrido el domingo por la noche en el barrio Malvinas. Una de las tres víctimas todavía permanece internada en grave estado.

La audiencia estuvo a cargo de un juez de Garantías, que resolvió dictar cuatro meses de prisión preventiva para el imputado. Según la acusación, actuó como coautor en un ataque planificado y cometido con armas de fuego junto a otras dos personas.

El expediente judicial sostiene que las víctimas fueron emboscadas en la plaza de calles Giachino y Guaraní, cuando un auto blanco con vidrios polarizados llegó al lugar y sus ocupantes bajaron disparando tras una serie de insultos. Uno de los hombres alcanzados por las balas sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En su relato, la fiscalía explicó que eran alrededor de las 21:30, cuando "al menos uno de ellos comenzó a efectuarles disparos dirigidos a sus cuerpos”. Luego aseguró que "una de las víctimas habría intentado de huir y fue corrido por uno de los imputados. Mientras también efectuaban disparos contra los otros dos”, detalló la representante del Ministerio Público.

"Pese a la gravedad de las lesiones el resultado letal no llego a concretarse por circunstancias ajenas a quienes habría arribado a la plaza, ya que las victimas recibieron asistencia de Salud Pública, sin embargo una de ellas se encuentra en estado reservado" mencionó la fiscalía.

Entre las pruebas presentadas hay testimonios de familiares y efectivos, peritajes de Criminalística, informes médicos y el resultado de allanamientos. Con esos elementos se avanzó en la imputación por tentativa de homicidio agravado por el uso de armas y la participación de más de una persona, además de portación ilegal de arma de fuego.

En la misma audiencia, otros dos sospechosos quedaron en libertad aunque con medidas restrictivas: no podrán acercarse a las víctimas ni a testigos de la causa. La fiscalía había pedido además presentaciones semanales, pero el juez descartó esa medida.