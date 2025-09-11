Robó 2 bicicletas en el centro de Cipolletti y quedó filmado

Un robo de dos bicicletas fue denunciado en la Comisaría Cuarta de Cipolletti, tras un hecho registrado en la madrugada del lunes al martes en un inquilinato ubicado en pleno centro de la ciudad.

Las cámaras de seguridad muestran cómo un individuo ingresa al lugar con llave, lo que hace presumir que se trató de un exinquilino o alguien vinculado a la administración de los alquileres. A las 2.29 se llevó la primera bicicleta y una hora después, a las 3.33, regresó por la segunda.

Las víctimas: una pareja de Chaco

Las bicicletas robadas pertenecen a una pareja oriunda de Chaco, que vive en la ciudad desde hace un año y medio. "Llegaron con lo puesto y, con esfuerzo, habían logrado adquirir sus pertenencias", comentó el propietario.

Ambos utilizaban las bicis como medio de transporte para ir a trabajar, por lo que la pérdida representa un perjuicio significativo en su vida cotidiana.

Un antecedente sospechoso el día anterior

Según relataron los inquilinos, el día anterior al robo un hombre había ingresado al edificio de manera sorpresiva preguntando por una persona llamada “Roky”. Al recibir la respuesta de que nadie con ese nombre vivía en el lugar, se retiró.

Investigación y llamados a la comunidad

La Comisaría 4ta de Cipolletti investiga el hecho. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre el sospechoso o sobre las bicicletas robadas que se comunique con la dependencia policial.