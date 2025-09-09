Cipolletti: tres delivery de cocaína detenidos con motos robadas en Puente de Madera

La tarde del lunes en el barrio Puente Madera estuvo marcada por una persecución que terminó con tres jóvenes detenidos, dos motos robadas recuperadas y cocaína fraccionada lista para su venta. Uno de los detenidos tiene importantes antecedentes por robos y quedo a disposición de la Justicia.

El operativo se desencadenó ayer por la tarde, cuando una patrulla de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) intentó identificar a los ocupantes de los rodados y estos decidieron escapar.

Según se supo, la secuencia comenzó alrededor de las 19:30, cuando las motos circulaban en caravana por una calle interna. Al recibir la voz de alto, los conductores aceleraron y se inició la huida. Los sospechosos atravesaron patios, casas y pasillos, en un intento desesperado por zafar del control.

Uno de ellos llegó a atrincherarse en una vivienda, donde forcejeó con un cabo primero al que trató de sacarle el arma reglamentaria. Fue reducido y trasladado a la Comisaría 26°, donde se constató que tenía antecedentes por robo. Los otros dos fueron interceptados cerca del canal de riego, después de abandonar las motos en patios linderos.

En la misma zona se halló una campera negra descartada durante la fuga. Adentro había dinero en efectivo y envoltorios con 27,2 gramos de cocaína de alta pureza, preparados en dosis lista para la comercialización.

Las motos, una Honda XR 250 y una Honda XR 150, tenían pedido de secuestro por robo en distintas causas. Una en la Subcomisaría 68° y la otra, la de menor cilindrada, de la Comisaría 41° de Neuquén.

Con estos elementos, se dio intervención a la Delegación de Toxicomanía y al Juzgado Federal, que notificó a los tres implicados por infracción a la Ley 23.737. Ahora, además de las causas por drogas, tanbién deberán responder por el uso de vehículos robados y las agresiones durante la detención.