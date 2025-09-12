Violento episodio en Bariloche: atacó a su expareja con un cuchillo y enfrentó a la Policía con un hacha

Un grave episodio de violencia de género sacudió la madrugada de este viernes en Bariloche, cuando un hombre de 27 años ingresó de manera violenta a la vivienda de su expareja y la agredió físicamente con un cuchillo. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en calle Miramar al 700. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del domicilio. La víctima, una joven de 25 años, dormía cuando fue sorprendida por el agresor, quien la atacó con golpes de puño y patadas, y luego intentó asestarle un puntazo con un cuchillo, provocándole un corte en el hombro.

Al llegar el primer patrullero, el hombre lejos de intentar escapar, se enfureció aún más y enfrentó al personal policial. En ese momento tomó un hacha que había en el lugar y comenzó a intimidar a los efectivos, quienes lograron reducirlo tras un forcejeo. El atacante fue detenido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la víctima recibió atención médica por las lesiones sufridas. El hecho generó conmoción en el barrio.

Según el relato de los vecinos, el agresor residiría en un sector de tomas cercano al domicilio de la víctima, lo que habría facilitado el acceso a la vivienda. La intervención policial fue clave para evitar un desenlace aún más grave, y se espera que la Fiscalía avance con la imputación por lesiones y amenazas agravadas en contexto de violencia de género.

El agresor permanece detenido y será indagado en las próximas horas. La causa se encuentra en etapa de instrucción y se espera que se incorporen testimonios, pericias y registros médicos para avanzar en la imputación formal.