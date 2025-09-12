Un delincuente fue sorprendido in fraganti mientras intentaba robar en una obra en construcción en plena madrugada. El hecho ocurrió en el barrio Don Bosco III, de la ciudad de Neuquén. El rápido accionar de la policía frustró el delito y logró la detención del sujeto tras una breve pero intensa persecución a pie.

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes, cuando un vecino alertó al 911 tras escuchar ruidos sospechosos provenientes de una obra ubicada en la calle Ignacio Rivas. Al llegar al lugar, los uniformados de la Comisaría 41º se encontraron a un sujeto tratando de escapar con varios elementos robados.

El delincuente, al verse descubierto, decidió huir, arrojando a su paso los objetos robados: cables, herramientas de mano y hasta un motor de un caballo de fuerza, que quedó tirado junto a una cortina metálica forzada. A pesar del intento desesperado, la policía logró reducirlo a pocos metros del lugar.

El ladrón fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, los elementos sustraídos fueron secuestrados como prueba del intento de robo frustrado.