Este viernes por la mañana se llevaron adelante dos allanamientos, en la toma Pacífica y en Colonia Rural Nueva Esperanza, que dejaron como saldo la detención de siete personas, el secuestro de un vehículo, de armas blancas y de un teléfono celular de alta gama.

El procedimiento policial se realizó tras el trabajo de investigación que realizó la Comisaría 20 de Parque Industrial, después del robo que tuvo como víctima a una persona mayor de edad.

El comisario Diego Rebolloso explicó que, luego de avanzar con las investigaciones realizadas por su brigada, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la doctora Mariana Córdoba y se extendieron órdenes de ambos allanamientos, que “finalizaron con resultados positivos”.





“Entre los elementos secuestrados, a parte del vehículo, también se secuestró un teléfono celular de alta gama el cual fuera denunciado como sustraído, armas blancas, como así también se procedió a la demora de cinco masculinos y dos femeninos, todos mayores de edad", señaló el comisario Rebolloso.

El vehículo Volkswagen Gol Trend color rojo fue trasladado al Destacamento La Meseta por personal de logística, además de un cuchillo con mango blanco y punta redonda y el teléfono celular era de marca iPhone de color gris con blanco.

De los allanamientos trabajaron en conjunto personal de la Comisaría 20 de Parque Industrial, además del Departamento Metropolitano y UESPO.

