Carlos Palacios cambió por un rato la pelota por una emoción distinta. En plena Navidad, lejos de la cancha y de las exigencias habituales del fútbol profesional, el mediocampista de Boca Juniors sorprendió a propios y extraños con un anuncio íntimo que rápidamente se viralizó en redes sociales y recorrió el ambiente futbolero.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, el futbolista chileno utilizó sus historias de Instagram para compartir una postal cargada de ternura: arrodillado, besando el vientre de su pareja, Alexia Catalina, confirmó que será padre nuevamente. La imagen estuvo acompañada por un mensaje que tocó fibras sensibles: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”.

La noticia no tardó en multiplicarse. Alexia también se sumó al anuncio con una frase que reforzó el clima emotivo: “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotito/a”. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de reacciones, felicitaciones y mensajes de afecto de hinchas, colegas y seguidores.

El anuncio llega en un cierre de año especial para Palacios, quien arribó a Boca a comienzos de 2025 y tuvo una temporada intensa. Disputó 36 partidos oficiales, fue titular en la mayoría y convirtió tres goles ante Huracán, Belgrano y Estudiantes. Su continuidad lo consolidó como una pieza importante en el tramo final del ciclo, que culminó con el regreso del club a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

En lo personal, el hijo que espera junto a su actual pareja será el tercero para el volante, quien ya es padre de dos varones de una relación anterior. Un nuevo desafío que se suma a su carrera profesional y que lo encuentra en un momento de estabilidad tanto dentro como fuera del campo.

Mientras Boca se prepara para encarar la pretemporada y el Torneo Apertura, Palacios atraviesa días distintos, marcados por la expectativa y la emoción.