Hermanos motochorros de Centenario: condenados a prisión por dos violentos robos

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, los hermanos Axel Agustín y Facundo Martín Dinamarca Arcos fueron condenados a penas de prisión efectiva tras reconocer su participación en dos robos ocurridos el pasado 3 de agosto en Centenario.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, Silvia Garrido, ese día, cerca de las 17:10, los imputados circulaban en una motocicleta Skua 150 por la intersección de 9 de Julio y Honduras. Allí, Axel descendió del rodado, golpeó a un adolescente de 13 años y le sustrajo una campera y una riñonera con un celular, 65 mil pesos en efectivo y otros objetos personales. Luego volvió a la moto que conducía su hermano y se dieron a la fuga hacia la Ruta 7.

Minutos después, alrededor de las 17:30, en la plaza del Bicentenario, los hermanos intentaron robarle la motocicleta Honda Titán 150 a un joven que estaba con su pareja. La víctima logró escapar, pero los atacantes lo persiguieron e intentaron hacerlo caer a patadas desde otra moto. La rápida intervención de la policía —alertada por la primera víctima y vecinos— permitió detener a Axel en cercanías del loteo Balcón del Valle y a Facundo en calle Chubut casi Rioja.

Las condenas

Por estos hechos, el juez de garantías Cristian Piana avaló el acuerdo pleno presentado entre la fiscalía y la defensa, y declaró responsables a los hermanos Dinamarca Arcos.

Axel Agustín Dinamarca Arcos fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión efectiva, con la declaración de primera reincidencia, al unificar la pena actual con una condena previa de 5 años impuesta en 2022 por robo con arma.

Facundo Martín Dinamarca Arcos recibió una condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, resultado de la unificación de la pena actual con la revocación de una condicional de 3 años dictada en 2023 por otro robo.

Ambos continuarán en prisión preventiva por un mes más, mientras se realizan las audiencias de ejecución para que las condenas comiencen a cumplirse de inmediato.