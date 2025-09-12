Un gendarme fue encontrado sin vida en el casino de suboficiales en Bariloche

Un gendarme fue hallado muerto de un disparo en la cabeza dentro del casino de suboficiales de Gendarmería Nacional en Bariloche. El hecho ocurrió ayer por la tarde y conmocionó a la fuerza federal, ya que el cuerpo estaba tendido en una de las dependencias oficiales y a pocos metros apareció su arma reglamentaria.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:30, en la sede ubicada en las calles La Paz y Rolando. Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 28° de la Policía de Río Negro, que se encuentra a tan solo 300 metros del lugar. Apenas confirmaron la situación, convocaron al Ministerio Público Fiscal provincial quien abrió un legajo para iniciar la investigación.

Al llegar el fiscal Tomás Soto se planteó la primera hipótesis, pero enseguida se resolvió que la causa debía pasar a la Justicia Federal. El argumento fue directo: el hecho ocurrió en un edificio de una fuerza federal, con un integrante de la institución y aparentemente con el uso de un arma reglamentaria.

Por esa razón se pidió la intervención de la Policía Federal, que quedó a cargo de los peritajes. No obstante, se solicitó también la colaboración del Gabinete de Criminalística de la fuerza rionegrina para aportar asistencia técnica.

Si bien la línea de investigación más firme apunta a un suicidio, aunque los investigadores aclararon que no descartan ninguna otra posibilidad. Para avanzar en esa dirección se ordenó la autopsia que resultará clave para confirmar cómo ocurrió la muerte del gendarme.