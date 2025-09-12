Ruta 7 complicada: tránsito lento y desvíos tras choque en Centenario

Un siniestro vial ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 7, en dirección a Neuquén, pasando la zona del picadero y frente al loteo La Consuelo. En el hecho estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma, que quedó atravesado sobre la calzada, y un Honda Fit, cuya cubierta se desprendió y terminó incrustada en el guardarraíl a unos diez metros del vehículo.

De acuerdo con la información oficial, no se registraron lesionados. Sin embargo, ambos vehículos sufrieron daños materiales de consideración.

Personal de la Comisaría Quinta de Centenario trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los conductores.

Congestión y desvíos por la banquina

El choque generó un fuerte congestionamiento en la zona, obligando a los automovilistas a circular por la banquina. El tránsito se mantiene lento hasta que puedan retirar los autos de la calzada.

El choque obligó a los vehículos a pasar por la banquina. Foto: captura Centenario Digital.

La Policía aún no confirmó la dinámica del accidente ni las causas que originaron la colisión.