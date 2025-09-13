La tarde del viernes se vivió con tensión en el CPEM 67 de Centenario, cuando personal de la Comisaría 52 fue alertado sobre la presunta presencia de un menor con un arma de fuego en los baños del establecimiento. La situación fue detectada tras un llamado que activó el protocolo de seguridad.

Inmediatamente, la jefa de guardia de la unidad coordinó acciones con los directivos del colegio y el personal de seguridad interna para intervenir de forma segura. Tras una inspección exhaustiva, se localizó en la mochila de una alumna un arma que pertenecía a otro menor. El objeto fue identificado como una pistola de aire comprimido, la cual fue secuestrada por las autoridades para su peritaje.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, a cargo del Dr. Carlos Gómez, quien dispuso el inicio de una causa judicial.

Un caso de violencia escolar previo encendió las alarmas

El hecho del arma se dio pocas horas después de que una madre denunciara públicamente que su hija había sido brutalmente agredida el jueves al mediodía, a solo unas cuadras del CPEM 67. Según el relato, la adolescente de segundo año fue golpeada por otras alumnas, y la familia asegura que la joven viene sufriendo bullying desde hace años.

Este episodio, sumado al operativo policial del viernes y los gritos que se escucharon en el lugar durante la intervención, generó gran preocupación entre estudiantes, docentes y padres.

Un antecedente nacional reaviva el debate sobre armas en entornos escolares

La situación en Centenario ocurre en una semana marcada por otro hecho alarmante: en La Paz, Mendoza, una adolescente de 14 años llevó el arma reglamentaria de su padre –un comisario– a la escuela y realizó disparos al aire. Este caso generó conmoción a nivel nacional y reactivó los cuestionamientos sobre la tenencia y el resguardo de armas en el ámbito familiar.