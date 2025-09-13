Durante la tarde del viernes, una situación fuera de lo común movilizó a los Bomberos Voluntarios de Plottier hacia la intersección de las calles Chos Malal y Sarmiento. Un hombre, por razones que aún son investigadas, terminó con una de sus manos atravesada por una flecha de una reja metálica.

Ante la complejidad del incidente, los bomberos desplegaron herramientas de corte especializadas para liberar la mano del herido. La tarea demandó extrema precisión para evitar agravar la lesión, y finalmente lograron cortar el hierro sin mayores complicaciones.

Una vez liberado, el hombre fue asistido por personal del Hospital de Plottier, que ya se encontraba en el lugar junto a efectivos policiales. El fragmento de reja fue entregado junto al paciente, para facilitar su atención médica y posiblemente colaborar en la investigación del hecho.

El incidente causó sorpresa entre vecinos y transeúntes, que observaron con asombro el despliegue de los equipos de emergencia. Aunque las causas del accidente no fueron confirmadas, se presume que podría tratarse de una caída o intento de escalar la reja. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.