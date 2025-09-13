Escándalo en Cipolletti: detenido trató de huir del patrullero en pleno traslado

Durante la mañana, efectivos de la Comisaría 24 acudieron a una vivienda ubicada en Teniente Ibáñez al 1200, en el barrio Don Bosco, donde sorprendieron a un hombre que había ingresado presuntamente por los techos.

El sospechoso no alcanzó a sustraer elementos, pero fue reducido en el lugar y trasladado en un patrullero. En el trayecto, intentó escapar del móvil policial, aunque fue nuevamente inmovilizado y registrado.

Un cómplice logró escapar por los techos

De acuerdo con la investigación inicial, el detenido no habría actuado solo. Otro individuo, que sería su cómplice, logró huir por los techos de viviendas linderas.

En el operativo también se secuestró un vehículo en el que se habría desplazado el acusado. Las actuaciones fueron caratuladas como tentativa de hurto con escalamiento y resistencia a la autoridad, quedando el caso a disposición de la Fiscalía interviniente.

Otro detenido con pedido de captura vigente

En un procedimiento paralelo, personal de la Comisaría 24 detuvo a otro hombre sobre quien pesaba un pedido de captura activo.

El operativo se desarrolló en la intersección de Esmeralda y Ecuador, donde un móvil policial reconoció al individuo recientemente incluido en la orden del día. Tras consultar el sistema, se confirmó que contaba con una causa en curso y fue trasladado a la dependencia en calidad de detenido.