Persecución en el centro de Bariloche: cayó un pibe de 18 años con balas y un auto flojo de papeles

Efectivos de la subcomisaría 55 de Playa Serena se toparon con un hallazgo inquietante. Dentro de un Ford Focus secuestrado hallaron proyectiles de distintos calibres, billetes sueltos, ropa sospechosa y papeles que nadie pudo explicar de dónde salieron.

El episodio comenzó el jueves en plena Avenida Bustillo. El auto circulaba sin patentes y, al recibir la orden de detenerse, su conductor pisó el acelerador. No solo intentó escapar: también quiso chocar al patrullero que lo perseguía.

La huida terminó rápido. El conductor, un joven de 18 años, fue reducido y trasladado a la dependencia policial. El vehículo quedó secuestrado y, al revisar su interior, apareció el combo: proyectiles, dinero, ropa y documentación.

La investigación busca ahora determinar el origen de esos elementos. Los proyectiles, en particular, encendieron las alarmas. Se trata de seis unidades de distinto calibre que quedaron bajo resguardo de la Policía.

El Ford Focus fue interceptado en plena Bustillo tras circular sin patentes.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá definir la situación del joven detenido y el destino de los elementos secuestrados. Mientras tanto, la subcomisaría 55 sumó un operativo más a su historial de persecuciones en la zona oeste de Bariloche.