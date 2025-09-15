El Movimiento Patagónico Popular sufrió un robo y quedaron pistas que generan dudas

La sede del Movimiento Patagónico Popular (MPP) en Cipolletti, fue blanco de un robo durante la madrugada del lunes. Los ladrones forzaron una ventana interna y se llevaron dos computadoras usadas para la actividad política. Además dejaron algunos elementos, como ropa, frascos y cables. No descartan alguna intencionalidad, teniendo en cuenta que es el partido de base del gobernador Alberto Weretilneck y la antigua casa de Julio Dante Salto, recordado ex intendente y protagonista de la pueblada conocida como "Cipoletazo" que en estos días cumple 56 años.

El hecho se descubrió cuando un integrante de la familia Salto, que todavía habita parte de la histórica residencia, notó que una oficina había sido violentada. Allí los delincuentes sustrajeron una PC de escritorio y una notebook, esenciales para la administración del partido. En el lugar trabajó la Policía, que levantó huellas y rastros en busca de pistas. Mientras tanto, Elbi Cides, actual legislador de Juntos Somos Río Negro y presidente del MPP. fundado por Julio Rodolfo "Rudy" Salto, llegó a la sede para interiorizarse de lo ocurrido.

Dentro de la oficina hallaron un conjunto de elementos extraños abandonados en el patio interno: ropa, frascos con dulces caseros, productos envasados de manera artesanal y hasta portalámparas, cables y llaves eléctricas. La vieja casona está ubicada sobre calle Saenz Peña a metros de Fernández Oro, y linda con el edificio del viejo hospital.

Ese hallazgo llevó a una primera hipótesis: que los autores podrían ser personas en situación de calle. Sin embargo,no se descartó que exista una intencionalidad política detrás del ataque. El viernes pasado, la sede había tenido un movimiento mayor de militantes y vecinos por el acto conmemorativo del Cipoletazo, en el que se ponderó la figura de Julio Dante Salto y aquella revolución popular que defendió al ex intendente.

El Movimiento Patagónico Popular mantiene una fuerte raíz en la política rionegrina. Su fundador, "Rudy" Salto, fue un histórico dirigente de Cipolletti, y con el tiempo el partido se convirtió en un espacio de referencia que nutrió a distintos sectores. Hoy, el gobernador Alberto Weretilneck mantiene cercanía con el MPP, al punto de compartir agenda con varios de sus referentes en la actual gestión provincial.

Según se pudo saber, los equipos robados se usaban exclusivamente para tareas administrativas. Se calcula que el ingreso de los intrusos se dio entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, en un horario en el que nadie advirtió movimientos sospechosos.