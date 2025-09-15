Horror en las bardas: la historia de las vacas que agonizan en Paso Córdoba

El espanto volvió a instalarse en las bardas de Paso Córdoba. Una familia que recorría la zona del Náutico se topó el viernes con una vaca agonizando, apenas con fuerzas para mantenerse en pie. La escena estremeció a quienes la encontraron, pero también encendió todas las alarmas: es el cuarto caso en pocas semanas en el mismo lugar.

Los antecedentes son recientes y preocupantes. A comienzos de septiembre ya se habían denunciado la aparición de dos vacas y un caballo muertos, todos en estado de abandono y desnutrición. Las imágenes difundidas por testigos muestran lo que muchos califican como un calvario: animales debilitados, desorientados, condenados a morir sin asistencia.

“Caminan buscando la muerte”, describió con crudeza una vecina que días atrás también se cruzó con vacas agonizantes, entre ellas una atrapada contra el tronco de un árbol. Su relato refleja la impotencia que crece entre quienes se topan con este panorama cuando salen a correr, andar en bicicleta o simplemente pasear en familia.

Desde la organización proteccionista Ranhu no ocultaron la indignación. Cuestionaron que, pese a los episodios anteriores, no hubo informes ni explicaciones oficiales para los vecinos.

La sensación es de abandono no solo hacia los animales, sino también hacia la comunidad que habita y recorre Paso Córdoba. Sin respuestas claras ni mecanismos de intervención, cada nuevo hallazgo alimenta la sospecha de que el drama podría repetirse. Mientras tanto, la postal de vacas agonizando en las bardas se convirtió en la imagen más brutal de una problemática que nadie parece querer enfrentar.