Salud presentará una denuncia penal por la agresión a un enfermero en el Hospital Zatti de Viedma

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que presentará una denuncia penal por la agresión sufrida por un enfermero en el Hospital Regional Artemides Zatti de Viedma, ocurrida el domingo por la noche en el servicio de Guardia de Emergencias. La decisión fue comunicada este lunes, tras una serie de pronunciamientos institucionales y gremiales que repudiaron el hecho y exigieron medidas de protección para el personal sanitario. La presentación judicial se realizará ante el Ministerio Público Fiscal y buscará establecer responsabilidades penales por el ataque.

El trabajador fue agredido físicamente por un paciente y sufrió lesiones en el rostro, lo que motivó la intervención de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), que expresó su más enérgico repudio y reclamó condiciones laborales seguras. “La violencia nunca es el camino”, señalaron desde el gremio, y advirtieron que este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, ponen en riesgo la integridad de quienes sostienen el sistema público de salud.

Desde el ministerio se indicó que el hecho reviste extrema gravedad, no solo por las lesiones sufridas por el enfermero, sino por el contexto en el que se produjo: una guardia de alta demanda, con personal expuesto a situaciones de tensión y vulnerabilidad. La denuncia penal buscará sentar precedente y reforzar el compromiso institucional con la protección de los trabajadores. También se evalúa la implementación de medidas complementarias, como refuerzo de seguridad y acompañamiento psicológico.

Al respecto, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, manifestó: "No vamos a tolerar ninguna forma de violencia contra quienes dedican su vida a cuidar a los demás. Los trabajadores de la salud merecen un ambiente seguro y digno para desempeñar su labor. Desde el Gobierno de Río Negro vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defenderlos y asegurar que cada agresión tenga una consecuencia judicial."

El Gobierno reiteró su compromiso de proteger y resguardar a todo el equipo de salud y condenó enérgicamente cualquier acto que atente contra su integridad física y psicológica.

